ЕР предложили меры по снятию админбарьеров в отношении бизнеса

В рамках партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» «Единая Россия» вместе с экспертами и профильным сообществом выработала предложения по развитию и поддержке предпринимательства, об этом сообщил сайт ER.ru.

Пять дискуссионных площадок форума были посвящены экономической интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских предпринимателей, упрощению механизмов контроля и снятию административных барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства, студенческих стартапов и самозанятых, а также развитию импортозамещения.

Как отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии.

«Единая Россия» должна выступать проводником всех наиболее важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые в первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической интеграции с Донбассом. Ее провел секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он сообщил, что для активизации работы по этому направлению «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства.

«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народный республик», — сказал секретарь Генсовета.

Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению предпринимательской деятельности в новой экономической реальности. Участники площадки сошлись во мнении, что приоритетная задача — переход к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.

«Единая Россия» предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Также мы можем упростить наше налогообложение, будет больше поступлений и проще будет этими вопросами управлять", — сказала, выступая на пленарном заседании первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, член Президиума Регионального политсовета партии «Единая Россия» Андрей Осипов, в условиях санкций общая задача бизнеса и власти — сохранить рабочие места, минимизировать потери численности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

«Мы понимаем, что основные меры для этого должны приниматься на федеральном уровне, и видим, как правительство РФ активно поддерживает бизнес. Тем не менее, определенные меры должны приниматься на региональном и местном уровнях. Так, в Алтайском крае все больше предпринимателей начинают пользоваться патентной системой. Эта удобная форма налогообложения позволяет к тому же получить льготу по уплате страховых взносов», — рассказал он.

Совместно с депутатами краевого Заксобрания мы дважды расширяли сферу применения патентной системы. Сейчас обсуждаем возможность включения в число получателей патента ряда предприятий, торгующих маркированными товарами. Это аптеки, магазины обуви и меховых изделий. Что касается промышленных предприятий, то буквально на днях правительство Алтайского края сообщило о субсидировании их кредитов на пополнение оборотных средств. Такой механизм позволит привлечь порядка 3 млрд рублей для нужд производственных компаний региона, которые не могут пользоваться мерами поддержки федеральных органов власти.