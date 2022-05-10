ЕР проводит патриотические мероприятия на освобожденных территориях и по всей стране

Впервые за 8 лет торжественные мероприятия 9 мая прошли и в Мариуполе. У памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы снова зажёгся Вечный огонь. Привести этот мемориал в порядок активистам «Единой России», «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты» помогали мирные жители. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия» ER.ru.

«В этом году 9 мая в Мариуполе — особенный день. Мариупольцы как никто чувствуют, что такое фашизм. Потому что им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость святого для всех нас праздника Победы, который нам завещан отцами, дедами и прадедами. Мы должны сегодня брать с них пример на поле боя и восстанавливая родной город. Мы построим красивый город. И нам поможет в этом память о наших предках. О тех, кто победил войну», — подчеркнул депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, который координирует работу партии по оказанию помощи Мариуполю и его жителям.

В ходе памятных мероприятий волонтеры МГЕР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и пронесли её до монумента «Воину-освободителю Донбасса». Это самая большая в мире Георгиевская лента — её площадь составляет 2100 кв. метров.

Помимо этого, в рамках акции «Сад памяти», которая проводится вместе с «Единой Россией», на аллеях «Памяти мариупольцев, погибших в 2014-2022 годах» и «Подвигу воинов России и Донецкой Народной Республики, павших при освобождении Мариуполя», высадили деревья.

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Алтайском крае Иван Гладких рассказал, что во время пандемии всем не хватало живого общения, чувства единения, которое возникает во время таких масштабных мероприятий, как шествие «Бессмертного полка».

«Ковидные ограничения сняты, поэтому в честь 77-й годовщины Великой Победы региональное отделение „Единой России“ вернулось к проведению традиционных майских мепроприятий. Вместе с „Волонтерами Победы“ мы поздравили 248 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в городах и селах Алтайского края», — отметил он.

Кроме того, барнаульские единороссы накануне Дня Победы вновь запустили акцию «Синий платочек», цель которой — сохранение исторической памяти о вкладе женщин в завоевание Победы над немецкими захватчиками. По инициативе городского отделения партии курсировал трамвай «Барнаул — город трудовой доблести». По всему краю актив «Единой России» присоединился к всероссийским акциям «Сад памяти» и «Георгиевская ленточка», приводил в порядок памятники и мемориалы.

«Конечно, в День Победы флаги „Единой России“ украсили центральные площади наших городов и сел, мы пронесли портреты своих дедов и прадедов в „Бессмертном полку“, отдав дань уважения живым и ушедшим от нас победителям», — подытожил Иван Гладких.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» поможет в восстановлении Вечных огней на Донбассе и освобожденных территориях.

Также партия вместе с «Волонтерами Победы» проводит в народных республиках акции «Подарок ветерану» и «Георгиевская ленточка». Старт акции «Подарок ветерану» в Луганске дал Андрей Турчак. А тысячи георгиевских ленточек в ЛДНР доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения партии.

Ранее в Мариуполе был открыт памятник бабушке Ане, которая защитила Знамя Победы. Его установку организовала «Единая Россия». Скульптуру изготовили в Санкт-Петербурге и доставили в город активисты партии. Бабушка Аня живет в Двуреченском районе Харьковской области.

К 1 сентября на территории Луганской Народной Республики «Единая Россия» откроет первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нём будут заниматься дети из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты. Всего в Луганской Народной Республике планируется открыть 3-4 таких учебных заведения.