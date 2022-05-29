Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует созвониться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«В понедельник у меня будут телефонные звонки как [с президентом] России, так и [с президентом] Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед рядом иностранных правообладателей, который предусматривает создание спецсчетов для расчётов в нацвалюте.

Указом устанавливается временный порядок исполнения Российской Федерацией денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.