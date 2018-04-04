Эрдоган "позаимствовал" у Путина девушку и сделал идеальное фото

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Турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместном фотографировании с российским коллегой Владимиром Путиным, который прибыл с визитом в Анкару, "позаимствовал" у него стоявшую рядом девушку. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал "Звезда".

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Политика Двухдневный визит Путина в Турцию начнется 3 апреля

Президент Турции перед фотографированием отметил, что с его стороны стоят лишь мужчины, а рядом с Путиным оказались сразу три девушки. Эрдоган попросил одну из них перейти на его сторону, чтобы "сбалансировать" снимок.

Напомним, двухдневный визит в турецкую столицу, стартовавший 3 апреля, стал первой зарубежной поездкой Путина после переизбрания. На пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом глава РФ отметил, что в отношениях двух стран нет каких-либо провокационных и негативных факторов, которые могли бы сорвать совместные проекты, включая АЭС "Аккую" и "Турецкий поток". Также он добавил, что сегодня нет ничего, что помешало бы развитию отношений России и Турции.