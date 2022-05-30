Эрдоган предложил Путину провести встречу с представителями Украины и ООН
Эту идею он озвучил во время телефонного разговора, который состоялся 30 мая
30 мая 2022, 23:10, Илья Звягинцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину провести встречу с участием представителей Украины и ООН. Эту идею он озвучил во время телефонного разговора, который состоялся 30 мая.
«Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН», — цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Отмечается, что в разговоре политики уделили особое внимание «вопросам обеспечения безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях».
Владимир Путин также отметил, что Россия готова способствовать транзиту грузов через Чёрное море.
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