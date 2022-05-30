Эрдоган предложил Путину провести встречу с представителями Украины и ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину провести встречу с участием представителей Украины и ООН. Эту идею он озвучил во время телефонного разговора, который состоялся 30 мая.

«Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН», — цитирует пресс-релиз РИА Новости.

Отмечается, что в разговоре политики уделили особое внимание «вопросам обеспечения безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях».

Владимир Путин также отметил, что Россия готова способствовать транзиту грузов через Чёрное море.