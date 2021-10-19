Эрдоган призвал снизить влияние "горстки стран – победителей во Второй мировой войне"

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал снизить влияние стран – победителей во Второй мировой войне на мировую политику. Об этом он заявил во время трансляции, которая велась в его социальных сетях.

"Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстки стран – победителей во Второй мировой войне", – заявил Эрдоган.

Он добавил, что "архитектура глобальной безопасности" в современном мире не должна оставаться прежней.

Ранее Эрдоган, выступая в ООН, заявил, что Турция не признает Крым российским. Он также отметил, что нужно прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.