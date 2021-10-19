Эрдоган призвал снизить влияние "горстки стран – победителей во Второй мировой войне"
Президент Турции заявил, что эти государства не должны решать "судьбу человечества"
19 октября 2021, 13:29, Илья Звягинцев
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал снизить влияние стран – победителей во Второй мировой войне на мировую политику. Об этом он заявил во время трансляции, которая велась в его социальных сетях.
"Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстки стран – победителей во Второй мировой войне", – заявил Эрдоган.
Он добавил, что "архитектура глобальной безопасности" в современном мире не должна оставаться прежней.
Ранее Эрдоган, выступая в ООН, заявил, что Турция не признает Крым российским. Он также отметил, что нужно прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
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