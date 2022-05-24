Эрдоган: Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине»

Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине», а отношения с Россией продолжаются. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган после заседания кабмина.

«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что ранее турецкие власти неоднократно обращались с предложениями по урегулированию ситуации на Украине. Стамбул стал одним из мест проведения очной встречи делегаций Москвы и Киева.

Кроме того, ранее Турция выступила против вступления в НАТО Финляндии и Швеции.