ЕС не признает выданные жителям Запорожья и Херсонщины российские паспорта

Евросоюз решительно осуждает решение России облегчить процесс получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает «Интерфакс»

Речь идет об указах президента Владимира Путина от 25 мая и 30 мая, которые упрощают предоставление российского гражданства и выдачу российских паспортов украинским гражданам в Херсонской и Запорожской областях и такие же процедуры для детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины. Евросоюз «не будет признавать эти паспорта», сказал Боррель.

ЕС также «осуждает попытки ввести российский рубль в качестве параллельной валюты с украинской гривной» и «изменить язык обучения в школах в этих частях Херсонской и Запорожской областей».

Сейчас под контролем российских военных находится вся Херсонская область и частично — Запорожская. Жителям регионов начали выдавать российские паспорта. Кроме того, рубль там начал использоваться наравне с гривной.