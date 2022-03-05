ЕС рассматривает возможность отключения от SWIFT остальных российских банков
Евросоюз ставит своей целью ослабление российской экономики
Евросоюз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT других российских банков. Об этом сообщает РИА Новости.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT и других российских банков в рамках усиления санкций в связи с действиями РФ на Украине.
Он подчеркнул, что санкции, вводимые Западом против России, ставят своей целью не смену политического руководства в стране, а ослабление российской экономики.
Боррель также ответил на вопрос о возможности отказа от поставок российского газа. По его словам, нельзя отказаться от поставок газа из России «со дня на день», но ЕС будет стремиться к быстрому сокращению закупок.
Ранее Евросоюз отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.