Еще две страны ЕС закрыли свои порты для российских судов

Начиная с воскресенья, 17 апреля, доступ в морские порты Эстонии и Бельгии закрыт для судов из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти стран подчеркнули, что для некоторых судов будут сделаны исключения. Так, порты смогут принять российские суда, терпящие бедствие. Для этого понадобятся разрешения департамента полиции и пограничной охраны. Также доступ в европейские порты будет разрешен газовым и нефтяным танкерам, а также перевозящим медицинскую и сельскохозяйственную продукцию.

Однако отдельно отмечается, что послабления не будут сделаны для судов, которые сменили свой флаг на другой после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Для них порты ЕС также закрыты.

Напомним, что ранее об аналогичном решении заявили власти Венгрии. Они также сделали исключение для судов, терпящих бедствие, перевозящим гуманитарные товары и энергоресурсы.