Еще один проект о возвращении выборов глав муниципалитетов внесли в АКЗС

Комитет Алтайского Заксобрания по правовой политике и местному самоуправлению внёс в повестку февральской сессии проект об изменении порядка избрания глав. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Цель документа, по словам его разработчиков, — “создание условий для участия населения в определении порядка избрания высших должностных лиц муниципального образования”.

“Проектом закона предлагается предоставить возможность определения способа избрания главы муниципалитета в соответствии со статьёй 36 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Конкретный способ избрания главы определяется представительным органом и закрепляется в уставе муниципального образования.

Новости

Политика Шанс получить возможность. Зачем жителям края дали надежду вернуть выборы мэров и глав

“Введение вариативного подхода к избранию глав муниципальных образований региона поможет достичь баланса государственных и местных интересов при организации и осуществлении публичной власти. Также эта мера будет способствовать согласованному функционированию органов местного самоуправления в ходе реализации стоящих перед ними социально-экономических задач”, — пояснил вице-спикер АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Проект закона предлагается принять в первом чтении на сессии 25 февраля. Напомним, ранее аналогичный проект — по возвращению возможности для населения самостоятельно выбирать глав муниципалитетов — внесла фракция КПРФ.

Ожидается, что вопрос станет одним из самых дискуссионных на последней зимней сессии краевого парламента. Актуальность документа ещё и в том, что если поправки будут оперативно приняты (для этого необходимо пройти два чтения), они могут сыграть значимую роль в формировании исполнительной власти на местах. В сентябре 2022 года в крае пройдут масштабные выборы в представительные органы местного самоуправления. После чего можно ожидать массового обновления среди глав МО.