Эсеры внесли в Госдуму законопроект, призванный поддержать инвалидов и ветеранов боевых действий

Нынешний закон "О ветеранах" не может считаться справедливым, уверены в партии

7 февраля 2022, 03:44

В России проживает около 1,5 млн ветеранов боевых действий. В федеральном законе прописано, что они имеют равные права на получение жилья от государства. Однако эта норма зачастую нарушается. Так, например, правом получить квартиру обладают только те ветераны, которые встали в очередь на получение социального жилья до 1 января 2005 года. Партия “Справедливая Россия — За правду” намерена устранить этот пробел. Законопроект, направленный на улучшение социального обеспечения инвалидов и ветеранов боевых действий, уже внесён фракцией СРЗП в Госдуму, сообщает партийная пресс-служба.

“Нынешний закон “О ветеранах” нарушает права многих ветеранов боевых действий. Почему решили, что квартиры от государства могут получить только те, кто встал в очередь до 1 января 2005 года? Как быть остальным? Считаю, что временная граница установлена несправедливо. Наша фракция предлагает изменить законодательство так, чтобы все инвалиды и ветераны боевых действий могли получать социальное жильё без каких-либо ограничений”, – пояснил депутат ГД и лидер алтайских эсеров Александр Терентьев.

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Также справороссы предлагают изменить порядок индексации выплаты, которую получают инвалиды и ветераны боевых действий. “Размер индексации должен на 1% опережать темпы роста потребительских цен. Мы предлагаем проводить её один раз в год — с 1 февраля каждого календарного года. Стоимость продуктов и товаров первой необходимость постоянно растёт, рубль обесценивается. В связи с этим необходимо изменить порядок индексации денежной выплаты”, — считает парламентарий.

Кроме того, эсеры предлагают назначить ветеранам боевых действий страховую пенсию досрочно: мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет. При условии, что их страховой стаж составляет не менее 25 и 20 лет соответственно. “Наша партия уделяет особое внимание вопросам улучшения социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий. Такие предложения есть в партийной предвыборной программе. Государство задолжало ветеранам. Мы намерены это исправить. Надеемся, что депутаты поддержат законопроект”, — резюмировал Терентьев.

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