Эсеры внесли в парламент законопроекты о дополнительных выплатах пенсионерам, бюджетникам и малоимущим

Три социально значимых законопроекта внесла на обсуждение Госдумы фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Речь идет о выплатах пособий, повышении пенсий и увеличении зарплат бюджетникам. Партийцы уверены, что когда многим людям не хватает средств, государству было бы правильно помочь им дополнительными социальными выплатами, сообщает пресс-служба реготделения эсеров.

Первая инициатива касается тех россиян, которым не хватает денег на продукты питания. Депутаты фракции СРЗП предлагают ввести для них новый вид государственной соцпомощи: за счёт средств федерального бюджета ежемесячно зачислять малоимущим сумму в размере одного МРОТ на банковскую карту «Мир». Предполагается, что на эти средства можно будет приобретать товары отечественного производства, за исключением табака и алкоголя.

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Вторая инициатива касается пенсионеров. По достижении 80 лет они начинают получать добавку к пенсии примерно в размере 5 тысяч рублей. Социалисты предлагают снизить этот возраст до 75 лет.

Третья инициатива эсеров затрагивает работников стратегических профессий. По мнению партийцев, все сотрудники системы образования, здравоохранения и деятели науки должны получать повышенные оклады в размере не менее 200% от средней зарплаты региона проживания.

«Борьба с бедностью — это стратегически важная задача государства сегодня. Эти три справедливые инициативы направлены на поддержку самых уязвимых категорий — малоимущих семей, в которых подрастают дети, пенсионеров, бюджетников, которые работают почти на голом энтузиазме, пытаясь еще сохранить престиж профессии учителя, врача. Государственная поддержка в нынешних условиях им очень необходима. Поэтому несмотря на „слепоту“ правящей партии, мы будем продолжать настаивать на необходимости принятия всех трех законопроектов», — отметил депутат Госдумы, лидер социалистов в Алтайском крае Александр Терентьев.