Эсминец США "Джон Маккейн" пересек границу России

Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

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Эсминец углубился на два километра в воды России, прежде чем его действия пресек большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов".

Российские моряки предупредили иностранцев, что они нарушили границу и их атакуют, если "Джон Маккейн" не вернется в нейтральные воды.

Американские военные выполнили законное требование и больше попыток пересечь границу не предпринимали.

"Адмирал Виноградов" продолжил отслеживать передвижения эсминца ВМС США. Кроме того, для этой цели дополнительно вызвали корвет "Совершенный".