Эсминец США "Джон Маккейн" пересек границу России
Американский корабль проплыл два километра в водах РФ
24 ноября 2020, 15:53, Роман Кильмяшкин
Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.
Эсминец углубился на два километра в воды России, прежде чем его действия пресек большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов".
Российские моряки предупредили иностранцев, что они нарушили границу и их атакуют, если "Джон Маккейн" не вернется в нейтральные воды.
Американские военные выполнили законное требование и больше попыток пересечь границу не предпринимали.
"Адмирал Виноградов" продолжил отслеживать передвижения эсминца ВМС США. Кроме того, для этой цели дополнительно вызвали корвет "Совершенный".
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