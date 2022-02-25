“Это не про политику, а про право выжить". Депутаты АКЗС в спорах разрешили Чарышскому району стать муниципальным округом

Вопрос преобразования Чарышского района в муниципальный округ стал одним из самых обсуждаемых на прошедшей 25 февраля сессии Алтайского краевого Заксобрания. Решение предполагает упразднение администраций сельсоветов и местных депутатских корпусов, а также передачу всех властных и бюджетных полномочий на уровень района. Депутаты АКЗС подискутировали о том, можно ли “с высоты девятиэтажек” решать судьбу сельских жителей, о местном самоуправлении в целом и депутатской культуре.

Уже де-факто округ

По мнению местных властей, Чарышский район уже фактически представляет собой муниципальный округ: многие вопросы и сейчас решает райадминистрация, а не сельсоветы. Кроме того, в четырёх сёлах нет постоянных глав из-за кадрового дефицита.

"Работой по преобразованию района мы фактически занимаемся с 2017 года. Мы были вынуждены с уровня поселений забрать культуру на уровень района. Создали централизованную бухгалтерию, которая ведёт все бюджеты наших поселений. Мы создали единую систему жизнеобеспечения: учредили два муниципальных предприятия для обеспечения теплом и водой. На МУП "Чарышская вода" оформили имущество всех водопроводов, чтобы отремонтировать их и установить единые тарифы. Развиваем транспортное предприятие: открыли два новых маршрута, благодаря чему решились проблемы целого ряда жителей”, — выступил перед депутатами АКЗС глава Чарышского района Александр Ездин.

Впрочем, оговорился Ездин, процесс обсуждения преобразования с местными депутатами и жителями в районе проходил с шероховатостями. Три сельсовета сначала проголосовали против, но потом их удалось убедить поддержать переход на муниципальный округ. “Возможно, сначала плохо донесли информацию”, — предположил глава. В итоге из 113 сельских депутатов 90 проголосовали за создание округа. В том числе, отметил Ездин, депутаты СР, КПРФ, самовыдвиженцы.

Руководитель района также уточнил, что в зданиях бывших сельсоветов будут работать территориальные отделы администрации, где жители смогут получить все необходимые услуги, которые получали ранее.

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Депутатская культура

На сессии АКЗС против преобразования Чарышского района в муниципальный округ выступила фракция КПРФ. Руководитель объединения Андрей Кривов назвал обсуждаемый документ “законопроектом о ликвидации местного самоуправления”, при этом упомянул некий неназванный район, в котором пять поселений объединили в одно. А приём жителей глава сельсовета по каким-то причинам вынужден был вести в райцентре.

“Позиция КПРФ в том, что поселенческий уровень в системе МСУ крайне необходим и любое преобразование надо проводить осторожно: убедиться, что жители поддерживают это. В Чарышском районе же люди на публичных слушаниях высказывались против, но их мнение было не учтено”, — сказал Кривов. Сколько именно людей заняли такую позицию, а сколько было за, руководитель фракции не уточнил.

Кривов, впрочем, допустил, что минимизировать возможные отрицательные последствия от ликвидации сельсоветов можно, увеличив число районных депутатов.

На сессии выяснилось, что перед обсуждением законопроекта о преобразовании Чарышского района территорию посетил депутат АКЗС от одного из барнаульских округов Антон Арцибашев. Как сказал глава района Александр Ездин, визит состоялся неожиданно, без предупреждений, тем не менее коммунисту дали выступить перед депутатами райсовета.

“Складывалось впечатление, что это был финт в преддверии муниципальных выборов на территории района”, — предположил Ездин.

Арцибашев попытался убедить чарышских депутатов не поддерживать преобразование, но встретил отпор. Председатель райсовета Ирина Акименко сказала, что для Чарышского района это возможность получать больше средств и централизовать управление в руках главы, готового взять на себя всю полноту ответственности. А депутатам от Барнаула, которые не в курсе жизни на селе, порекомендовала сначала разобраться в вопросе.

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Уже на сессии Ирина Акименко выступила перед депутатами АКЗС и заявила, что в преобразовании района в муниципальный округ не стоит искать политической подоплёки и намекнула на недостаточно высокую культуру депутатов в лице Арцибашева.

“Я приехала, чтобы нас услышали. Вы ищите подоплёку, но её там нет. Положение дел в районе — это наша боль, наши условия, в которых мы живём. И решение мы принимаем не от хорошей жизни. Кто ещё нам поможет, кроме нас самих? А КПРФ приглашаем в гости, но уже по-хорошему", — сказала Акименко, пообещав накормить коммунистов салом и напоить самогонкой в знак гостеприимства.

К слову, сам Антон Арцибашев против преобразования Чарышского района не высказывался. Он лишь предложил отказаться от принципа подушевого финансирования муниципалитетов и извинился за свой внезапный визит.

“Здесь нет политики”

О том, что жителям района виднее, как должна развиваться их территория, сказал и депутат АКЗС Александр Траутвейн. Он уточнил, что есть районы, где объединение в муниципальный округ не целесообразно, но в случае таких образований, как Залесовский район (первым в крае стал муниципальным округом в начале 2021 года, — прим. ред.), это оправданно.

“С девятого этажа городской многоэтажки это трудно понять, а мы в сёлах понимаем, как устроена жизнь в селе. Где найти столько глав, столько депутатов, сколько нужно для укомплектования всех сельсоветов? Если нам говорят, что преобразование Чарышского района — это вопрос выживания, то нужно поддерживать. Тем более если есть положительный опыт Залесовского района”, — сказал Траутвейн.

Пример эффекта от преобразования в муниципальный округ Залесовского района привёл и руководитель фракции “Единой России” Сергей Приб.

“Переход на эту систему не везде применим, но в Чарышском он однозначно нужен. Посмотрите на Залесовский, где уже спустя год нет той безумной кредиторской задолженности, которая была. Думаю, в Алтайском крае муниципальными округами захотят стать ещё два-три района, не более того. Здесь нет политики, это право выжить”, — сказал Приб.

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Справедливороссы на голосовании за законопроект решили воздержаться. По словам руководителя фракции Александра Молотова, такую позицию эсеры заняли из-за того, что изначально некоторые сельсоветы высказывались против преобразования.

Итоги обсуждению вопроса подвёл председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению, вице-спикер АКЗС Денис Голобородько. Он заверил, что повсеместного перехода на муниципальные округа в крае не будет.

“Предмет разговора у нас сейчас порой сводится к обсуждению муниципальной реформы и соответствующему федеральному законопроекту, а не к рассмотрению конкретной территории. Меж тем некоторые районы уже фактически живут в системе округов, за исключением некоторых, где сохранилось местное самоуправление. Давайте не превращать тему в политическую, найдите политику в другом, создавать её искусственно не надо”, — сказал Голобородько.

В итоге за преобразование Чарышского района в муниципальный округ проголосовало 38 депутатов, против — 20, пятеро воздержалось. Напомним, также о своём желании стать муниципальным округом заявлял Суетский район.