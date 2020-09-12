Это святилище. Зюганов раскритиковал идею "ре-использования" Мавзолея

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал объявленный Союзом архитекторов России конкурс на лучшую концепцию по "ре-использованию" Мавзолея Ленина, сообщает РБК.

По его словам, сочетание Красной площади, Кремля и Мавзолея является сокровищем мировой культуры и никто не имеет права делать какие-либо перепланировки.

"Речь идет не об архитектурном сооружении – речь идет о великой эпохе, которую стараются закопать и опошлить пошляки", – сказал Зюганов.

По мнению главы российских коммунистов, конкурс является "грязной провокацией" от людей, которые не имеют ничего общего "ни с историей страны, ни с серьезной архитектурой". Кроме того, Зюганов напомнил, что решение о захоронении Владимира Ленина принимал съезд ЦК КПСС и идею поддержали все советы Российской федерации. "И поэтому лезть тупой головой и пустым сердцем в это святилище никто не имеет права", – резюмировал политик.

Как ранее сообщил amic.ru, Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию "ре-использования" Мавзолея Ленина на Красной площади. Участникам конкурса предлагается разработать фор-эскиз проекта, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади.