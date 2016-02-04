Европарламент связал снятие санкций против РФ с возвращением Крыма Украине

Европарламент в четверг, 4 февраля, на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой связал снятие антироссийских санкций Евросоюза с воссоединением Украины и Крыма, пишет "Интерфакс".

Депутаты напомнили, что ЕС считает присоединение Крыма к России незаконным и осуждает его, а страны Евросоюза продолжат политику непризнания "аннексии Крыма".

В резолюции подчеркивается, что восстановление контроля Украины над полуостровом - необходимое условие для возобновления сотрудничества с РФ и приостановления соответствующих санкций.

Также Европарламент осудил якобы наблюдаемые в Крыму нарушения прав человека (особенно крымских татар) и "жесткие ограничения свободы выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний".

По их словам, Россия несет ответственность за безопасность населения полуострова и соблюдение прав человека, культурных и религиозных прав коренных татар и других меньшинств, которые находятся в Крыму, и за поддержание правопорядка. Поэтому парламентарии призвали РФ эффективно расследовать все случаи нарушения прав человека (среди них - исчезновение людей и применение пыток), а также предоставить беспрепятственный доступ на полуостров представителям международных организаций и независимым экспертам ОБСЕ, ООН, Совета Европы, правозащитным НКО и новостным СМИ.

Евродепутаты положительно оценили визит на полуостров представителя генсека Совета Европы и ждут его оценки ситуации и выводы.

Евпропарламент подтвердил существование запрета импорта из Крыма в страны Евросоюза товаров без украинского сертификата происхождения, а также ограничений экспорта в Крым некоторых товаров, технологий и услуг. Они призвали Совет ЕС не отменять существующие санкции "до полной реинтеграции Крыма в правовую систему Украины".

Европарламент осудил "милитаризацию Крымского полуострова", "угрозы РФ разместить в Крыму ядерное оружие" и посоветовал России приступить к переговорам с Украиной и другими сторонами о прекращении оккупации Крыма.

Агентство подчеркивает, что данная резолюция является лишь рекомендацией.

Фото: amn.com.ua