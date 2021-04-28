Европарламент внёс отключение России от SWIFT в проект резолюции

Европейский парламент внёс в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа и остановить газопровод "Северный поток – 2".

Как сообщает РИА Новости, такие меры предлагается принять в том случае, если Москва не откажется от "агрессии на Украине". Отдельно Россию призвали прекратить "неоправданное" наращивание военных сил для "создания угроз соседям".

Новости

Политика В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT

Кроме того, отдельным пунктом идёт предложение вводить персональные санкции за коррупцию – в такие списки могут попасть "российские олигархи".

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной и стандартизированной форме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия не может исключать потенциальную угрозу отключения страны от SWIFT.