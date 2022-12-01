Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ

Европейскому союзу не удастся изъять замороженные средства российского Центробанка из-за международного принципа государственного иммунитета. Как пишет РИА Новости, об этом стало известно газете Wall Street Journal.

По информации издания, об этом заявили в Еврокомиссии. Вместо этого там предложили создать фонд для управления ликвидными активами и откладывать прибыль от этих инвестиций на выплаты Украине.

Кроме того, представители Еврокомиссии заявили, что у Брюсселя нет актуальных данных о доле активов Центробанка в тех или иных странах-членах союза. Также они не обладают информацией о том, какая доля приходится на ликвидные активы, говорится в публикации.

По данным газеты, европейские чиновники заявили о намерении настаивать на том, чтобы Россия в рамках будущего мирного урегулирования согласилась передать Украине часть замороженных средств в качестве компенсации.