Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций

Евросоюз опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций. Документ опубликовали в Официальном журнале ЕС.

В новый список попали:

Первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы Адам Делимханов, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Кемеровской Области Сергей Цивилев, постоянный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов;

Организации Россотрудничество, «Сбербанк», военно-патриотическое движение «Юнармия», Фонд «Русский мир» и Фонд общественной дипломатии имени А.М. Горчакова;

Актеры Сергей Безруков и Владимир Машков;

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

Также с 22 июля Евросоюз ввел запрет на покупку или передачу российского золота и ювелирных украшений.