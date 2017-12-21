Евросоюз продлил санкции против России до июля 2018 года

Действие текущего пакета общеевропейских санкционных мер истекает в конце января будущего года

22 декабря 2017, 00:05

Лидеры членов Евросоюза приняли решение об очередном продлении на шесть месяцев индивидуальных и секторальных санкций против России. 

Соответствующая информация опубликована в четверг на официальном сайте Европейского Совета.

Ранее  сообщалось о принципиальном согласии всех европейских лидеров продлить на полгода действие ограничений против России.

Действие текущего пакета общеевропейских санкционных мер истекает в конце января будущего года.

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