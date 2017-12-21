Евросоюз продлил санкции против России до июля 2018 года

Лидеры членов Евросоюза приняли решение об очередном продлении на шесть месяцев индивидуальных и секторальных санкций против России.

Соответствующая информация опубликована в четверг на официальном сайте Европейского Совета.

Ранее сообщалось о принципиальном согласии всех европейских лидеров продлить на полгода действие ограничений против России.

Действие текущего пакета общеевропейских санкционных мер истекает в конце января будущего года.