Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список

Евросоюз внёс 20 российских авиакомпаний в чёрный список по воздушной безопасности. Об этом следует из заявления Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

В списке оказались «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», NordStar, «Ижавиа», «Авиастар-ТУ», «Аврора», «Руслайн» и другие. Как пояснили в Еврокомиссии, решение не является очередной санкцией против России и связано с процедурой перерегистрации иностранных самолётов в российский реестр.

«Оно принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой», — подчеркнула комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Валеан.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине западные страны начали вводить санкции против России. Из-за этого «под вопросом» оказались иностранные самолёты, которые находятся в лизинге у зарубежных компаний.

В результате российские авиаперевозчики начали переводить самолёты в отечественные реестры. Глава Минтранса Виталий Савельев отмечал, что Москва хочет договориться с западными владельцами лайнеров об их выкупе, однако зарубежные партнёры пока отказываются от диалога.