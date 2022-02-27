Евросоюз заморозит активы Центробанка РФ и российских бизнесменов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) заморозит активы Центробанка России и российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

“Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведёт к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка ликвидацию своих активов”, — сказала глава ЕК.

Также США, ЕС, Великобритания и Канада опубликовали совместное заявление, согласно которому они договорились ввести ограничительные меры против Центробанка России, для того чтобы не позволить ему использовать свои активы для снижения эффективности санкций.

Напомним, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились об отключении некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Под ограничение должны попасть банки, которые ранее уже оказались под санкциями Западных стран. Их точный список не приводится.