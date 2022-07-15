Федеральные эксперты провели школу кандидатов для алтайских единороссов
Федеральные спикеры пообщались с командой партийцев на тему новых форм коммуникаций с жителями, выстраиванию работы штабов и роли социальных медиа, а также разобрали кейсы прошедших кампаний
Победители предварительного голосования «Единой России» в Алтайском крае стали участниками образовательного семинара. Его провели первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России» — руководитель управления финансово-хозяйственного обеспечения Наталья Орлова, директор Высшей партийной школы Роман Романов, член Президиума Генерального совета партии Андрей Парфёнов.
Партия формировала пул кандидатов на выборы в сентябре 2022 года на основе выбора жителей Алтая, отметил глава реготделения партии, спикер краевого парламента Александр Романенко.
«Мы с вами достойно прошли предварительное голосование партии, в ходе которого была сформирована общая команда „Единой России“. Теперь мы должны оправдать доверие и поддержку наших земляков, которые и сформировали команду партии на эту кампанию», — добавил он.
Фото: образовательный семинар «Единой России» / пресс-служба партии
Кстати, муниципальная кампания в Алтайском крае — самая масштабная в стране, будет избрано около шести тысяч местных депутатов и глав. Так что к региону со стороны федерального руководства партии приковано особое внимание, добавила Наталья Орлова.
«Каждый из вас должен понимать, что вы все отвечаете за бренд „Единой России“, и вы действительно должны работать в команде единомышленников», — подчеркнула она.
С этим согласился и Андрей Парфёнов. По его мнению, сила партии в умении вести за собой, работать в команде и на результат.
«„Единая Россия“ — это команда. У нас сильная внутрипартийная конкуренция, которая идёт только на благо общему делу. Каждый из вас — член команды, вы не должны забывать об этом», — сказал член Президиума Генсовета партии.
Фото: образовательный семинар «Единой России» / пресс-служба партии
Как отметил Роман Романов, компетентность и умение брать на себя ответственность — ключевые качества для лидерства. Главная задача всей коммуникации — личное общение.
Итоги образовательного семинара подвёл секретарь городского отделения партии, мэр Барнаула Вячеслав Франк.
«Мы признательны нашим старшим коллегам, которые впервые провели для алтайских единороссов образовательной интенсив. Установки получены, цели поставлены. Будем работать», — резюмировал Франк.