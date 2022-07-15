Федеральные эксперты провели школу кандидатов для алтайских единороссов

Победители предварительного голосования «Единой России» в Алтайском крае стали участниками образовательного семинара. Его провели первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России» — руководитель управления финансово-хозяйственного обеспечения Наталья Орлова, директор Высшей партийной школы Роман Романов, член Президиума Генерального совета партии Андрей Парфёнов.

Партия формировала пул кандидатов на выборы в сентябре 2022 года на основе выбора жителей Алтая, отметил глава реготделения партии, спикер краевого парламента Александр Романенко.

«Мы с вами достойно прошли предварительное голосование партии, в ходе которого была сформирована общая команда „Единой России“. Теперь мы должны оправдать доверие и поддержку наших земляков, которые и сформировали команду партии на эту кампанию», — добавил он.

Фото: образовательный семинар «Единой России» / пресс-служба партии

Кстати, муниципальная кампания в Алтайском крае — самая масштабная в стране, будет избрано около шести тысяч местных депутатов и глав. Так что к региону со стороны федерального руководства партии приковано особое внимание, добавила Наталья Орлова.

«Каждый из вас должен понимать, что вы все отвечаете за бренд „Единой России“, и вы действительно должны работать в команде единомышленников», — подчеркнула она.

С этим согласился и Андрей Парфёнов. По его мнению, сила партии в умении вести за собой, работать в команде и на результат.

«„Единая Россия“ — это команда. У нас сильная внутрипартийная конкуренция, которая идёт только на благо общему делу. Каждый из вас — член команды, вы не должны забывать об этом», — сказал член Президиума Генсовета партии.

Фото: образовательный семинар «Единой России» / пресс-служба партии

Как отметил Роман Романов, компетентность и умение брать на себя ответственность — ключевые качества для лидерства. Главная задача всей коммуникации — личное общение.

Итоги образовательного семинара подвёл секретарь городского отделения партии, мэр Барнаула Вячеслав Франк.