Финляндия построит огромную стену на границе с Россией

Парламент Финляндии принял поправки в закон об охране границ. Они позволят построить стену на границе с Россией.

Как отмечает Reuters, протяжённость стены составит 1,3 тысячи километров. В случае наплыва беженцев власти Финляндии планируют её закрыть.

Закон одобрили большинство членов парламента страны, несмотря на то, что он противоречит правилам Европейского союза.

Отмечается, что закон позволит ускоренно принимать распоряжения о строительстве заграждений рядом с финской границей и направлять все запросы на предоставление убежища на один или несколько пограничных пунктов, например в аэропорту.