Финляндия приняла решение вступить в НАТО

Финляндия официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО. Ожидается, что голосование в парламенте по вопросу о вступлении в Североатлантический альянс состоится 17 мая, пишет «Ъ».

«Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политике и обороне приняли решение подать заявку на членство в НАТО», — заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Он отметил, что к этому решению его подтолкнули события на Украине, на фоне которых выросло значение «общей безопасности» в Европе. Ниисте подчеркнул, что вступление в НАТО поддерживается в финском обществе, добавив, что для Финляндии официальный анонс присоединения к альянсу — это открытие «новой эры».