Финские власти захотели разместить базу НАТО в Карелии

Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — заявил мэр города.

Он уверенен, что вступление Финляндии в НАТО подарит городу «надежду».

Южная Карелия — область Финляндии. Состоит из девяти общин. Она находится на границе с Россией.