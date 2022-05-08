Газопровод, цех и гусеничный кран. Чем владеют и как передвигаются депутаты АКЗС
Многие народные избранники имеют в своем активе по несколько автомобилей, квартир и земельных участков
Новый созыв Алтайского Заксобрания не только имеет в своем составе две трети рублевых миллионеров. Народные избранники также могут похватать разнообразным недвижимым имуществом и солидным автопарком. О самых примечательных активах парламентариев — в обзоре amic.ru.
Квартирный и земельный вопросы
На общем фоне выделяется руководитель строительной компании «Алгоритм» Ксения Белоусова. В первую очередь не доходами (за 2021 год заработала 5,207 млн рублей), а количеством задекларированной недвижимости. Так, в собственности у Белоусовой есть сразу 10 квартир, три нежилых помещения и гаражный бокс.
Другой единоросс фермер Александр Траутвейн в 2021 году владел 10 жилыми домами и четырьмя квартирами, плюс в его активе 12 земельных участков. Коммунист Петр Тютюнников — владелец четырех жилых домов и 11 квартир. Кроме того, ему принадлежит девять земельных участков и пять нежилых зданий.
Еще один фермер-единоросс Александр Демин располагает тремя земельными участками, таким же количеством квартир и одним машино-местом. У Демина есть здание станции техобслуживания и мини-комплекс по производству строительных материалов.
Иностранная недвижимость присутствует только у директора Барнаульского пивоваренного завода по стратегическому развитию и управлению Александра Локтева. Активы находятся в Казахстане: три квартиры, жилой дом, земельный участок, а также машино-место.
Самый богатый депутат АКЗС по итогам 2021 года директор Барнаульского автоцентра «КамАЗ» Александр Лисицын указал в декларации девять земельных участков. Ему принадлежат здание автомастерской, несколько нежилых помещений и даже участок газопровода.
У второго по доходам — Максима Кочева — задекларировано сразу 26 участков, а также 13 нежилых зданий, помещений и сооружений. А у депутата Алексея Кривенко (№ 6 в списке самых состоятельных) есть цех безалкогольной продукции и здание магазина. У руководителя компании «Октан» Юрия Матвейко с супругой во владении находилось 13 участков, семь зданий и сооружений АЗС, магазин.
Представитель КПРФ Павел Митрофанов задекларировал шесть земельных участков, девять гаражей и боксов, 10 нежилых зданий и помещений.
Средство передвижения — не всегда роскошь
Примерно каждый третий депутат АКЗС не указал в своей декларации каких-либо транспортных средств, зато остальные без малого 50 человек могут похвастать самыми разнообразными ТС: здесь есть тракторы, гусеничный кран, снегоход и даже теплоход.
Наиболее внушительный автопарк — у предпринимателя Алексея Кривенко. Причем хватает как легковых авто — Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen Tiguan, УАЗ-331512, Nissan X-Trail, так и грузовых — Iveco 35c15 Daily, ГАЗ-2752, 2824 FS и 3010 GD.
Лидер же именно по количеству грузовых авто — коммунист Тютюнников, у которого пять таких машин.
По три автомобиля имеют в своем активе сразу несколько депутатов. Так, глава комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов с супругой задекларировал Volkswagen Touareg, Toyota Camry и Nissan Qashqai. Зампредседателя «спорткомитета» Иван Нифонтов с женой владеет Audi A6, Mazda 3 и Volkswagen Touareg. Глава «аграрного» комитета Сергей Серов предпочитает Mitsubishi Pajero, УАЗ 469 и Hyundai Santa Fe. Справоросс Людмила Суслова передвигается на Nissan Tilda, Toyota Land Cruiser Prado и ВАЗ 21011.
Что касается авто премиум-класса, такими располагают несколько парламентариев. Например, Porsche Cayenne есть у Ксении Белоусовой и Максима Банных. Анатолию Вытоптову принадлежит Porsche Macan, а его супруге — Mercedes-Benz GLK 220.
Из экзотических транспортных средств отметим теплоход «Ярославец», принадлежащий супруге самого богатого депутата Александра Лисицына. Не часто встречается в автопарке у депутатов и трактор. Такое ТС есть только у фермера Петра Бооса и преподавателя Людмилы Цивилевой. Особняком стоит супруга Александра Демина, владеющая гусеничным краном.
Наконец, снегоходом располагают несколько народных избранников. В их числе Александр Романенко, Сергей Приб, Вадим Смагин, Владимир Семенов и Сергей Серов.