«Газпром» сообщил об остановке ещё одного двигателя на станции «Портовая»

«Газпром» в своём официальном Telegram-канале сообщил об остановке работы ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», отвечающей за прокачку газа по трубопроводу «Северный поток».

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учётом технического состояния двигателя) „Газпром“ останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС „Портовая“», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что суточная пропускная способность станции составит до 33 тысяч кубометров в сутки — по сравнению с нынешними 67 тысячами кубометров и стандартными 167 тысячами.