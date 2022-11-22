«Газпром» заявил об оседании на Украине газа, предназначенного для Молдавии

Российский газ, продаваемый в Молдавию через Украину, не полностью доходит до Кишинева. Как сообщает РИА Новости, в «Газпроме» подчеркнули, что фиксируют оседание на украине российского газа.

Сейчас количество голубого топлива, подаваемое «Газпромом» на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита Кишиневу через территорию соседней страны, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей молдовы с 28 ноября «Газпром» начнет сокращение подачи газа на «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

Отметим, что сообщения о возможном снижении поставок биржевые цены на газ резко ускорили темпы роста. В частности, ближайшие фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1255,6 доллара за тысячу кубометров.