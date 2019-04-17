ГБР завело уголовное дело за госизмену на первых лиц Украины

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении сразу нескольких первых лиц Украины, сообщает Regnum со ссылкой на адвокатскую фирму Aver lex, защищавшую интересы экс-президента страны Виктора Януковича.

В числе высокопоставленных фигурантов дела называют градоначальника Киева Виталия Кличко, генпрокурора Юрия Луценко, председателя Верховной рады Андрея Парубия, министра обороны Степана Полторака и секретаря Совбеза Александра Турчинова.

Им вменяют целый ряд преступлений. В частности речь идет об организации массовых убийств во время Майдана 2014 года и умышленной сдачи Крыма России.

Этим перечень не ограничивается. В отношении них также расследуется уголовное дело по признакам государственной измены и насильственного госпереворота.