Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о механизме взимания с России репараций Украине. Об этом сообщает ТАСС.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 73 воздержались, а 14 государств высказались против: это сама Россия, а также Китай, Белоруссия, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея, Зимбабве, Эритрея, Багамы, Центральноафриканская республика, Эфиопия, Мали и Никарагуа.

Кадр из видео

«Генеральная Ассамблея признаёт необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по компенсации ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями Российской Федерации против Украины. Генеральная Ассамблея рекомендует странам-членам создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить источником информации о претензиях и их обосновании в связи с ущербом, уроном или повреждением для всех заинтересованных физических и юридических лиц, а также для государства Украина», — приводит агентство фрагмент документа.

Добавим, что резолюции Генассамблеи ОНН не имеют обязательной силы и носят рекомендательный характер. При этом ни одна из стран не может наложить на них вето.

Новости

Политика МИД: Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

Накануне в Кремле подтвердили «тайные» переговоры между РФ и США в Турции. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встречу инициировала американская сторона, однако подробности он раскрывать не стал.