Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За его принятие проголосовали 120 стран, 50 выступили против, а 10 предпочли воздержаться.

Документ рекомендует странам принять конкретные меры в борьбе с героизацией нацизма, а также ликвидировать все формы расовой дискриминации.