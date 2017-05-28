Геннадий Зюганов вновь переизбран председателем КПРФ
17-й отчетно выборный съезд партии прошел 27 мая
28 мая 2017, 11:28
Фото: skpkpss.ru
Члены КПРФ вновь выбрали Геннадия Зюганова на должность председателя Коммунистической партии Российской Федерации на отчетно-выборном съезде, пишет РИА "Новости".
17-й отчетно выборный съезд прошел в Москве в субботу, 27 мая. Решение пленума о выборе Зюганова было единогласным.
Кроме этого, на съезде был переизбран первый заместитель председателя первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Комментарии
Новости партнеров