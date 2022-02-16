Геннадий Зюганов выздоровел, но продолжит диспансеризацию

Глава КПРФ Геннадий Зюганов выздоровел, однако продолжит проходить диспансеризацию. Своё состояние он оценил как хорошее. Об этом политик рассказал ТАСС.

Зюганов конкретно не пояснил, выписали его из больницы или нет. Когда его спросили, останется ли он в Центральной клинической больнице, политик сказал: “Нахожусь там, где положено”.

“Дело не в этом, я выздоровел, у меня хорошие показатели, нет вопросов. Диспансеризация — её проходят необязательно [в больнице], её проходят в соответствии с графиком”, — рассказал лидер КПРФ.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что у него нет информации о выписке руководителя партии. По словам Ющенко, медики предложили Зюганову врачебное наблюдение. Он подтвердил, что Зюганов закончил профилактический курс и полностью выздоровел.

Напомним, 11 февраля стало известно, что Зюганов находится в столичной ЦКБ. В партии тогда заявили, что политика госпитализировали “в целях профилактики”.