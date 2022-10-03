Генсек НАТО предупредил, что ядерное оружие изменит конфликт на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC предупредил, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине изменит природу конфликта и будет иметь последствия. Как пишет «Лента.ру», он заявил, что в НАТО сообщили об этом президенту России Владимиру Путину.

Столтенберг повторил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он назвал рассуждения о применении ядерного оружия опасными и безрассудными.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, после чего обвинил Запад в ядерном шантаже и добавил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом РФ.