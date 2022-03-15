Генсек ООН Гуттериш назвал ядерный конфликт вероятным событием
Антониу Гуттериш призвал обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов на Украине
15 марта 2022, 04:27
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает вероятным ядерный конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.
«Повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил — леденящее кровь событие. Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова оказалась в области возможного», — сказал Гутерриш журналистам.
Генеральный секретарь ООН призвал обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов на Украине. Также он попросил «встать на путь дипломатии и мира».
Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы.
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