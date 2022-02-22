Германия остановила сертификацию "Северного потока — 2"

Власти Германии решили остановить процесс сертификации российского газопровода “Северный поток — 2”. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц, пишет ТАСС.

Он заявил, что поручил министерству экономики страны обратиться к регулятору.

“Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности”, — уточнил канцлер.

По его словам, это “необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода”.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. После этого западные страны заявили о том, что готовят новые пакеты санкций против России.