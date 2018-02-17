Германия снимет санкции с России после ввода миротворцев ООН в Донбасс

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что поэтапное снятие санкций с России начнется после ввода миротворцев ООН в Донбасс. Об этом пишет РИА "Новости".

Такое заявление немецкий чиновник сделал на деловом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым. Габриэль высказался за введение контингента "голубых касок". По словам главы МИДа, в Европе санкции со стороны Америки считают "неоднозначными".

Между тем, в Европе неоднократно сообщали, что цель санкций — добиться выполнения Минских соглашений. Идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН высказал президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года.