Германия стала считать Россию не партнером, а соперником - СМИ

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Правительство Германии впервые с 2006 года собралось обновить "Белую книгу", руководство по политике нацбезопасности государства. Составленный Минобороны 80-страничный документ был скорректирован остальными силовыми структурами, которые внесли в него ряд ключевых изменений. В итоге Россия считается не "партнером" для Германии, а "соперником", пишет РИА Новости со ссылкой на Die Welt.

Авторы документа считают, что РФ размывает границу между войной и миром. "Москва продвигает свои интересы насильственными методами и самовольно изменяет гарантированные международным правом границы, и поэтому представляет угрозу для мирового порядка в Европе, сформированного после окончания "холодной войны", — цитирует агентство руководство. Также подчеркивается, что Россия "отворачивается от Запада, укрепляет стратегическое соперничество и увеличивает военную деятельность на внешних границах Евросоюза".

Также авторы книги беспокоятся насчет "использования цифровых коммуникаций для влияния на общественное мнение, от неофициального контроля над дискуссиями в социальных сетях до манипулирования информацией в новостях", пишет издание.

По мнению силовиков, все это может иметь для Германии серьезные последствия, поэтому если курс не будет фундаментально изменен, "Россия в обозримом будущем будет представлять вызов безопасности нашего континента", — резюмируется в документе.

Всего в книге перечислено 10 угроз для ФРГ. Среди них также есть международный терроризм, радикальный национализм, миграционный вопрос и риски эпидемий из-за роста численности населения.

"Белую книгу" должны утвердить и представить Кабинету министров до начала летних каникул, уточняет газета.