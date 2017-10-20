Герой боевиков Дольф Лундгрен считает Путина крутым

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Звезда боевиков Дольф Лундгрен считает президента России Владимира Путина крутым. Об этом он заявил в эфире подкаста Fördomspodden шведского мужского журнала Café.

"Путин хорош в качестве президента России. Хорошо, что он приглядывает за своей страной", - цитирует актера РИА "Новости". Лундгрен добавил, что если бы на месте Путина был "какой-нибудь слабак, неизвестно, чем бы все закончилось".

Также он добавил, что президент России отлично справляется с наведением "чертова порядка" в стране, обладающей тысячами ядерных боеголовок.

"Да, черт возьми, я считаю его довольно крутым", - подчеркнул актер, добавив, что американцам всегда нужен кто-то в роли "плохого парня".