Глава Центрального района Барнаула отчитался об итогах 2021 года

Глава администрации Центрального района Максим Сабына представил отчёт об итогах работы в 2021 году. По его словам, в отчётном году, несмотря на антиковидные ограничения, благодаря реализации национальных проектов, федеральных, краевых и муниципальных программ в экономике и социальной сфере района закрепились позитивные тенденции роста.

«На 10% отгружено больше товаров собственного производства, вырос на 16% оборот розничной торговли и на 30% — общественного питания. Индекс промышленного производства превысил значение прошлого года. Уровень среднемесячной заработной платы составил 107%. Возрос до 86% удельный вес прибыльных организаций. Организациями создано около 700 новых рабочих мест. По итогам девяти месяцев 2021 года в объекты Центрального района привлечено более 7 млрд рублей капитальных вложений, что составляет 40% общегородского объёма», — рассказал глава администрации Центрального района Максим Сабына.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» за последние пять лет выполнен ремонт на 64 участках дорог на сумму более 1,5 млрд рублей. Важно, что 24 участка дорог — это пригородные территории, прежде всего, маршруты движения общественного транспорта. В планах на текущий год с учётом обращений граждан — ремонт проспекта Дзержинского в р.п. Южном, пер. Малого Прудского и ул. Никитина.



В плановом порядке проводится работа по реконструкции мостовых сооружений, имеющих значительный износ. За последние годы проведён ремонт пяти путепроводов, в том числе ремонт аварийного моста по ул. Челюскинцев. За счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита запланировано обустройство трёхуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, общий объём капитальных вложений составит около 1,5 млрд рублей.



В целях снижения количества аварийных ситуаций ресурсоснабжающими организациями в объекты инженерной инфраструктуры района направлено 342 млн рублей. В течение 10 лет в рамках городской программы развития инженерной инфраструктуры в перекладку водопроводных сетей, строительство станций водоочистки планируется направить более 200 млн рублей.



По словам Максима Сабыны, на ежедневном контроле — вопросы газификации района.

«Благодаря увеличению финансирования из краевого и городского бюджетов в 1,5 раза перевыполнен годовой план по переводу жилых строений на голубое топливо. По итогам 2021 года отмечены наибольшие среди районов объёмы газификации домовладений. Приоритетной задачей на текущий год является программа социальной догазификации населения. В настоящее время от жителей района уже поступило свыше 1000 заявлений», — отметил он.

Наиболее острой проблемой Центрального района остаётся проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. В 2021 году администрацией района совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства полностью расселено 22 многоквартирных дома, из них 9 снесено. В ближайшие два года запланирован снос ещё 21 объекта.



В своём докладе Максим Сабына отметил, что приоритетным направлением в работе является выполнение плана благоустройства.

«В отчётном году в районе высажено более 1000 деревьев и кустарников. Новой задачей для коммунальных служб должна стать реализация концепции озеленения города. Её ключевые идеи — обустройство зелёных зон во дворах, строительство новых парков и скверов в шаговой доступности от мест проживания горожан. В рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“ проведены масштабные работы и выполнено комплексное благоустройство зелёной зоны в р.п. Южном. В текущем году в городе предстоит благоустроить набережную Речного вокзала», — рассказал глава района.

Максим Сабына отметил, что именно совместная работа с общественниками помогает достичь наибольших результатов и решить максимальное количество вопросов.

«На территории района функционирует 19 органов ТОС. За пять лет территориальные общественные самоуправления района получили финансовую поддержку в рамках 27 конкурсов на сумму более 14 млн рублей. В том числе в 2021 году на территории Центрального района успешно реализовано шесть проектов, сумма привлечённых средств составила более 4 млн рублей. В текущем году предусмотрено участие органов ТОС в девяти проектах, на которые предусмотрено финансирование около 15 млн рублей», — отметил он.

Евгений Носенко, депутат Барнаульской городской Думы от партии «Единая Россия» отметил, что с 2017 по 2021 год в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в районе благоустроено 68 дворов.

«Все эти годы мы вместе с коллегами — депутатами фракции „Единая Россия“ — осуществляли системный контроль за реализацией городских проектов, каждый на своей территории. Следили за выполнением работ подрядчиками, находились в режиме постоянного диалога с жителями, взаимодействовали с администрацией в решении возникающих вопросов. В 2022 году будет продолжена реализация данного проекта», — рассказал Евгений Носенко.

Директор школы № 6 Александр Илюшкин рассказал, что за пять лет в систему образования Центрального района из краевого и городского бюджетов направлено 214 млн рублей. Именно в 2021 году направлен максимальный объём финансирования — свыше 100 млн рублей на подготовку образовательных организаций к новому учебному году. За отчётный год проведены масштабные мероприятия по ремонту кровель, спортивных залов, асфальтового покрытия, замене оконных блоков.



Заместитель главы администрации города Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун дал свою оценку работы администрации района в 2021 году.

«В целом в докладе сделан глубокий анализ проблем, обозначены задачи на текущий год. Важно системно и планово выстраивать совместную работу городских, районных служб по улучшению качества и уровня жизни горожан. При рассмотрении проблем, формировании планов работ необходимо расширить практику учёта мнения жителей, ещё активнее вовлекать их в процесс принятия и реализации решений», — рассказал Сергей Рябчун.

При подведении итогов работы администрации традиционно провели награждение за добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие территории.