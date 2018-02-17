Глава ЦИК рассказала, как правильно сделать селфи с бюллетенем

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, как правильно сделать селфи с избирательным бюллетенем, чтобы не нарушить правила агитации. Об этом пишет ТАСС.

"Пожалуйста… как угодно. Главное - попридержите, сами любуйтесь, но попридержите до того, как закончится голосование, чтобы это не расценивалось, как какая-то дополнительная агитация", - рассказала Памфилова в эфире программы "Вечерний Ургант".

Глава ЦИК напомнила впервые голосующим, чтобы они не забыли взять с собой паспорт. Отвечая на вопрос ведущего, сколько времени можно находиться в кабинке для голосования, глава ЦИК шутливо заметила, что в ней не стоит засыпать, чтобы не задерживать процесс голосования.

Напомним, граждане России будут выбирать президента 18 марта.