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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил о намерении подать в отставку с занимаемого поста — соответствующее заявление он может написать сегодня.

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"Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Также региональный руководитель подчеркнул, что в этом плане у него "очень большая палитра интересов".

Что касается причин такого решения, то в качестве главного фактора он назвал свой возраст. Главе республики уже 71 год.

"Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась", - подчеркнул чиновник.

Между тем отметим, что за три дня это уже четвертое сообщение о смене глав регионов в России. Так, в понедельник президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, во вторник стало известно об увольнении нижегородского губернатора Валерия Шанцева, а сегодня заявление об уходе с поста объявил также глава Красноярского края Виктор Толоконский.