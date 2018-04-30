Глава эстонского МИД рассказал, как противостоять России

Фото: f7.pmo.ee

Эстония собирается выстраивать отношения с РФ, исходя из позиции силы. Такое заявление сделал глава МИД республики Свен Миксер, пишет РИА Новости, ссылаясь на Sydney Morning Herald.

Он выдвинул ряд обвинений в адрес Москвы, в частности, утверждая, что РФ вовлечена в военную операцию на Украине.

"Мы видели, как Россия начала две военных операции против своих соседей в течение десяти лет: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины. Если задуматься, то это очень пугающий пример. В Европе XXI века вы наблюдаете страну, которая использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний", — заявил чиновник.

По мнению министра, с РФ нужно общаться "с позиции силы, единства и решимости", так как Кремль признак колебания воспримет как слабость, "которой нужно воспользоваться".

Отмечается, что Москва расценивает военные учения НАТО у границ РФ и размещение войск альянса на восточном фланге как провокацию. При этом Миксер заявил, что действия НАТО направлены "на сохранение мира".

Кроме этого, глава МИД Эстонии усомнился в причастности РФ к инциденту в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Он подчеркнул, что ежедневно придумывается новая версия, в результате чего ситуация становится запутаннее. "Это так часто происходит, что трудно поверить в случайность", — заключил министр.

Также издание напоминает, что в 2007 году Эстония подверглась кибератаке, которую могла провести РФ.