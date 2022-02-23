Глава европейской демократии удалил твит о санкциях против российских депутатов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во вторник, 22 февраля, написал в Twitter, что санкции ЕС не позволят посещать Европу 351 депутату Госдумы, проголосовавшим за независимость ДНР и ЛНР. Боррель отметил, что парламентарии не смогут ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене.

Однако затем дипломат удалил свой твит. Сейчас пост недоступен по прежнему адресу, также он не отображается в ленте Борреля в Twitter.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Они коснутся суверенного долга, банков, российских элит и приостановки “Северного потока — 2”. Также Минфин США ввёл санкции против детей российских чиновников: Дениса Бортникова, Петра Фрадкова и Владимира Кириенко.