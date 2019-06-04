Глава Китая назвал Путина самым близким и надежным другом

Председатель КНР Си Цзиньпин в интервью ТАСС и "Российской газете" назвал президента России Владимира Путина самым близким другом среди мировых лидеров.

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Политика Путин и Си Цзиньпин проехались на скоростном поезде в Китае

"Среди иностранных коллег президент Путин для меня – самый близкий и самый надежный друг, мне очень дорога глубокая дружба с ним", – подчеркнул Си Цзиньпин.

Он отметил, что они часто беседуют по телефону и обмениваются письмами: "С 2013 года мы с президентом Путиным на двусторонних и многосторонних полях встречались более 30 раз, часто беседуем по телефону, обмениваемся письмами. Беседы в вагоне скоростного поезда, неформальное общение на хоккейной площадке в Тяньцзине, празднование дня рождения господина президента на острове Бали, обмен звонками или поздравлениями в канун важных государственных праздников, вручение высших государственных наград".

"С теплотой вспоминаю каждую встречу с президентом Путиным, разговор всегда глубокий по широкому кругу вопросов, включая актуальные темы мировой и двусторонней повестки, по государственному управлению, бывают легкие и приятные тематики о культуре, искусстве и спорте", – добавил глава КНР.

Он подчеркнул, что их "общение основано на глубоком взаимодоверии и искренней дружбе": "Мы уважаем и понимаем друг друга, доверяем друг другу. У нас близкие взгляды на мировой процесс и совпадающие концепции по государственному управлению. На наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения".

"Самое главное – у нас совершенно единое понимание стратегического значения китайско-российских отношений, общий настрой и решимость продвигать долгосрочное и углубленное развитие отношений между двумя странами. Готов с президентом Путиным и впредь поддерживать тесные контакты, сообща поднимать двусторонние отношения на новые высоты, прилагать неустанные усилия к развитию и процветанию двух великих стран в лице Китая и России, к счастью и благополучию двух народов", – заключил Си Цзиньпин.

Визит Си Цзиньпина в Россию намечен на 5 июня, он встретится с Путиным для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в энергетике, а также международной повестки. Кроме того, 6-7 июня он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и выступит на его пленарном заседании.