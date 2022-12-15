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Глава Ленинского района Барнаула ушел в отставку

Александр Михалдыкин покинул пост

15 декабря 2022, 10:23, ИА Амител

Фото: сайт Барнаула
Фото: сайт Барнаула

Глава Ленинского района Барнаула Александр Михалдыкин освобождён от занимаемой должности. Такое решение принял глава города Вячеслав Франк в связи с прекращением с Михалдыкиным трудовых отношений, пишет «Толк» со ссылкой на свои источники.

Официальных комментариев по поводу ухода главы Ленинского района пока нет. При этом на момент данной публикации на официальном сайте администрации Барнаула Александр Михалдыкин ещё числится руководителем районной администрации.

Александру Михалдыкину 44 года, он родился в Яровом. Окончил АлтГТУ по специальности «котло- и реакторостроение». В администрации Барнаула работает с 2001 года, Ленинского района — с 2008. В январе 2017 года стал главой района.

Комментарии 6

  • Кто бы его самого всего лишил, за сдачу аула на разграбление? Предыдущих прям по скоренькому к посадкам готовили А этот походу курит со старшими
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А когда в Индустриальном сменят.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А когда в Центральном сменят?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Как думаете, под суд пойдёт или сначала на повышение?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, слуги народа не могут быть осуждены, они работают на благо народа.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А когда в городе сменят?
    15 декабря, Гость   Ответить
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