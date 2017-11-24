Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку

Глава ЛНР Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, сообщает в пятницу, 24 ноября, Луганский информационный центр.

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Политика Песков прокомментировал визит главы ЛНР Плотницкого в Москву

В связи с принятым решением министр госбезопасности самопровозглашенной республики Леонид Пасечник заявил, что приступает к исполнению обязанностей главы ЛНР до предстоящих выборов.

Согласно конституции, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимает Народный совет.

Пасечник поблагодарил Плотницкого за принятое решение и за огромный вклад в процесс мирного урегулирования в Донбассе. По его словам, теперь бывший глава станет уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.