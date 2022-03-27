Глава ЛНР заявил о том, что в республике может пройти референдум о присоединении к России

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что в ближайшее время в республике может пройти референдум о присоединении к России. Его слова приводит Луганский информационный центр.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — заявил Пасечник.

Ранее стало известно, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Командование российских миротворцев принимает меры для урегулирования ситуации.